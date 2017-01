0

Ce soir c'est le grand choc de handball entre la France et la Suède, à vivre à partir de 19 h sur TF1 puis TMC. Alain de Senne, le speaker de l'Hermine et de l'équipe de France de hand, sera naturellement de la partie. Et il invite tous les fans de Presse Océan à encourager les Experts avec les 28 000 supporters du stade Pierre Mauroy à Lille.