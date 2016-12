0

Une femme traverse l'Atlantique pendant que son ex-amant marche en ville un soir confus de présidentielle.

Éric Pessan livre à la rentrée de janvier chez Albin Michel un roman crépusculaire dans une société française bipolaire, entre exaltation et anéantissement, décomposée de personnes atomisées qui marchent sans savoir où, sinon vers la délivrance, un espoir, pourquoi pas collectif, mais ils rament, loin, très loin du but.

Il y a deux semaines, chez lui à Saint-Fiacre-sur-Maine, l'écrivain né à Bordeaux glissait ce commentaire ironique : « Ce ne sont pas les personnages qui sont bipolaires, c'est la société : c'est Noël illuminé et il y a de jolies lumières au-dessus d'Alep. » Si sa vision est planétaire, la population syrienne alors écrasée sous les bombes et en fuite n'est pas au cœur de La Nuit du second tour. C'est bien d'une autre nuit qu'il s'agit, une seule où évoluent deux amants, David et Mina, séparés par des milliers de kilomètres.

« Au moment où j'ai commencé à l'écrire, j'avais une oppression personnelle, ce qui se passait du point de vue politique me cassait le moral : une idée était de parler d'un couple qui n'a pas survécu au marasme. Le couple s'est aimé, s'aime toujours, mais ils n'ont pas réussi à faire front et se sont laissés contaminer », explique-t-il.

Lire la suite ce samedi 31 décembre dans le quotidien Presse Océan





Autres livres. Éric Pessan publie aussi « Sang des glaciers », 80 pages inspirées de Saint-Gervais-les-Bains (Mont-Blanc), où il fut en résidence, et « Pebble Boy » (École des loisirs), racontant aux collégiens un garçon super-héros utilisant sa peau dure comme un caillou.