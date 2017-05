Livre Le linguiste Bertrand Luçon travaille sur le sujet depuis onze ans

0

Le breton, parlé en pays Nantais durant 1 500 ans, a laissé des traces que l’on retrouve dans la toponymie.

Le Loquidy, Carcouët, Penhoët, Kerhinet sont des toponymes bretons. Quand il ne joue pas au sein du groupe de musique celtique Beltaine, le Nantais Bertrand Luçon s’intéresse à la langue bretonne. Plus particulièrement à ces noms de lieux bretons du pays Nantais.

« Le breton parlé traditionnellement en Pays nantais durant 1 500 ans »

Ce linguiste se consacre à cette quête depuis onze ans. Il a ainsi recensé plus de 6 000 toponymes, dont 4 100 sont présentés et expliqués dans le livre qu’il publie chez Yoran embanner.

« Je me suis rendu compte que l’étude des noms de lieux donne beaucoup de réponses sur la situation linguistique du Moyen-Âge », explique-t-il. Et le fruit de ses recherches bat en brèche une idée reçue qui veut que le breton n’était pas ou très peu parlé en Pays Nantais.

