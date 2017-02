Livre L'enquête d'un Nantais autour de lettres d'amour

0

« L'amour en guerre », paru le 8 février chez Bayard, reprend l'histoire vraie d'un couple mixte en pleine guerre d'Algérie. Un roman inspiré d'une correspondance chinée à Paris.

L'histoire part d'un simple jeu entre deux amis étudiants en sociologie. « Nous bûchions sur nos thèses et pour décompresser, on s'est mis en recherche de vieux agendas ou livres de comptes à partir desquels nous pourrions retracer la vie courante des gens », raconte Fabien Deshayes.

C'est finalement dans une brocante, près du cimetière parisien du Père-Lachaise que le Nantais de 35 ans déniche l'oiseau rare. « En 2009, je suis tombé sur 120 lettres envoyées entre 1960 et 1962, dont une centaine échangée entre deux personnes. Il s'agissait d'un couple séparé par la guerre d'Algérie, que l'on a renommé Aimée et Bernard.»

Avec Axel Pohn-Weidinger, son camarade thésard autrichien, ils reconstituent les pièces du puzzle. « On voulait comprendre comment on construit une vie amoureuse à distance. » Mais les lettres ne suffisent pas. Les auteurs procèdent donc à un vrai travail de recherche, en commençant par se rendre à l'adresse indiquée. « C'était dans le XVe à Paris. L'un des appartements était à vendre par adjudication, faute d'héritiers. On a pu le visiter et on a trouvé une lettre glissée derrière le radiateur qui nous confirmait qu'il s'agissait bien de l'appartement du couple. C'est ainsi qu'on s'est fait prendre par l'histoire. »





