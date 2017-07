Loire-Atantique Situation hydrologique : nouvelles mesures de la préfecture

0

La préfète de Loire-Atlantique, Nicole Klein, a mis en place de nouvelles mesures d'interdiction et de limitation de prélèvements d'eau dans le département.

Retrouvez le communiqué dans son intégralité ci-dessous.

"Le temps sec et chaud des derniers jours a accentué la chute des débits des coursd’eau du département. Certains d’entre eux présentent toujours un étiage très prononcé, voire critique, préjudiciable à la préservation des milieux aquatiques. Denouvelles mesures entrent en vigueur ce jour avec notamment l'interdiction de tout prélèvement dans les cours d’eau du bassin versant de la Vilaine.

Compte tenu de la situation météorologique de ces derniers jours et faisant suite à l’arrêté du 7 juillet dernier, Nicole Klein, préfète de la région Pays-de-la-Loire, préfète de la Loire-Atlantique a décidé de revoir les mesures déjà prises, en interdisant tout prélèvement dans les cours d’eau du bassin versant de la Vilaine.

Ces mesures ne concernent pas le réseau d'eau potable. Pour autant, les niveaux des nappes souterraines sont en baisse et la préfète de la Loire-Atlantique invite chacun à éviter tout gaspillage et à ne pas procéder au remplissage des piscines, au lavage des véhicules

ainsi qu’à l’arrosage des jardins.

Rappel des mesures :



1. Dans les cours d'eau des bassins versants de l’Oudon et de la Sèvre Nantaise :

• irrigation autorisée seulement la nuit soit de 20h jusqu’à 10h le lendemain matin, excepté la nuit du samedi au dimanche où elle est interdite,

• interdiction de prélèvement dans les cours d’eau pour les usages domestiques non essentiels (arrosage des pelouses, remplissage des plans d'eau y compris les mares de chasse, nettoyage des véhicules...).



2. Dans les cours d'eau des bassins versants de la Vilaine, des affluents nord Loire,

des affluents sud Loire, des côtiers Bretons et de la Logne, la Boulogne et l’Ognon :

interdiction de tous les prélèvements.



Des mesures complémentaires pourraient être prises dans les prochains jours en fonction de l’évolution de la situation hydrologique. Par ailleurs, la Préfète appelle chacun à la vigilance concernant le risque incendie."