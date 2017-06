Loire-Atantique Situation hydrologique : nouvelles mesures de la préfecture

0

La préfecture de la Loire-Atlantique vient d'annoncer de nouvelles mesures d'interdiction et de limitation d'eau. Ces mesures ne concernent pas le réseau d'eau potable.

Avec les températures élevées et le temps sec de ces derniers jours en Loire-Atlantique, les débits des cours d’eau du département continuent régulièrement de chuter, conduisant pour certains d’entre eux à un étiage très prononcé, voire critique, préjudiciable à la préservation des milieux aquatiques. De nouvelles mesures entrent en vigueur ce jour avec notamment l'interdiction de tout prélèvement dans les cours d’eau des bassins versants de la Vilaine et de la Logne, la Boulogne et l’Ognon et l'extension des mesures de limitation des prélèvements dans les cours d’eau des bassins versants des affluents nord et sud Loire, de la Sèvre Nantaise et des côtiers bretons. Compte tenu de la situation météorologique de ces derniers jours et faisant suite à l’arrêté du 20 juin dernier, Nicole Klein, préfète de la région Pays-de-la-Loire, préfète de la Loire- Atlantique a décidé d’accentuer les mesures déjà prises, en interdisant tout prélèvement dans les cours d’eau des bassins versants de la Vilaine et de la Logne, la Boulogne et l’Ognon. Elle a également décidé d’étendre les mesures de limitation des prélèvements dans les cours d’eau des bassins versants des affluents nord et sud Loire, de la Sèvre Nantaise et des côtiers bretons.