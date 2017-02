Loire-Atlantique 132 240 inscrits à Pôle emploi

0

Le reflux amorcé en fin d'année n'a pas duré. À la fin du mois de janvier, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'est établi à 62 620 en Loire-Atlantique. Pour cette catégorie de chômeurs, la tendance est à la baisse avec 460 chômeurs en moins, soit 0,7 %, sur trois mois. Et il diminue de 3 180 personnes (4,8 %) sur un an. Dans les Pays de la Loire, ce nombre est également stable en janvier (dix unités de plus) après avoir baissé de 0,4 % sur trois mois et de 4,6 % sur un an. En Loire-Atlantique, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité dans le mois (catégories A, B, C) s'établit à 115 720 fin janvier. Ce nombre baisse de 0,1 % sur trois mois (soit ? 90 personnes) ; il progresse de 0,4 % sur un mois et diminue de 1,0 % sur un an. Au total, l'ensemble des inscrits au pôle emploi est de 132 240 à fin janvier, soit 340 de moins qu'en janvier 2 016 (-0 ; 3 %).