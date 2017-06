Loire-Atlantique 14635 candidats au baccalauréat

0

La majorité des épreuves écrites du baccalauréat 2017 va se dérouler à partir de ce jeudi 15 juin et jusqu'au mercredi 22 juin. 38 053 candidats se présentent dans l'académie de Nantes, dont 14 635 en Loire-Atlantique : 8 367 pour le bac général, 2 710 pour le bac technologique et 3 568 pour les séries professionnelles. La doyenne des candidats de l'académie cette année est née en 1947 et se présente au bac ES, dans un centre d'examen de Nantes. Les benjamins des candidats sont nés en 2001 et présentent les épreuves avec deux ans d'avance ; ils sont une trentaine dans ce cas, selon le Rectorat.