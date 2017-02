Loire-Atlantique 5 restaurants primés au Michelin : statu quo dans les étoiles

0

Le guide Michelin a levé le voile aujourd'hui sur le millésime 2017 des meilleures tables de France. Pas de surprise en Loire-Atlantique, les cinq restaurants étoilés n'ont pas bougé depuis 2015.

Et c'est ainsi que Le Anne de Bretagne, à Pornic, Le Manoir de la Boulaie à Haute-Goulaine, La Bretesche, à Missillac, La Mare aux Oiseaux, à Saint-Joachim, et L'Atlantide, qui a déménagé butte Sainte-Anne, à Nantes, gardent leur(s) étoile (s).

Les exquis plats de Laurent Saudeau - primé pour la 13e année consécutive - au Manoir de la Boulaie, se dégustent avec deux étoiles. Le jeune chef Mathieu Guibert, pour le Anne-de-Bretagne, conserve aussi la 2e étoile du restaurant qu'il vient de racheter à Pornic, mais sait qu'il doit beaucoup au précédent chef, fondateur de l'établissement, Philippe Vételé, fraîchement parti (à la fin de l'année) à la retraite.

Elle semble loin l'année 2003 où le département comptait neuf restaurants étoilés au guide rouge.

"On ne les voit pas quand ils viennent, confait l'an dernier Philippe Vétélé à Presse Océan. Forcément, avant le jour J, on y pense. On sait que ces étoiles ne nous appartiennent pas. Ils peuvent très bien décider de nous les enlever. Cette distinction récompense surtout une constance. Les clients attendent un repas d'exception".