Loire Atlantique Alerte au pollen de graminées

Le soleil est là... Et les allergies aussi ! Les belles journées ensoleillées qui succèdent aux temps de pluie sont en effet des temps difficiles pour les allergiques. Ces alternances pluie-soleil profitent en effet à la croissance des herbes et à la dispersion des pollens dans l'air. L'état des émissions de pollens diffusé par le Polinarium de Nantes affiche ainsi le maximum pour la quasi-totalité des herbacées : plantains et graminées notamment. « L'allergie aux pollens de graminées, note le Polinarium, est de plus en plus fréquente et étend son spectre d'atteinte aux plus jeunes et aux personnes de plus de 60 ans. Il n'est plus rare de découvrir des allergies aux pollens chez des enfants dès l'âge de 3 ans ».

Les allergiques aux pollens de graminées sont donc en première ligne. Quand le pollen, organe reproducteur volatile des plantes mâles, entre en contact avec les muqueuses de la bouche, du nez ou des yeux, l'organisme des personnes allergiques l'identifie comme un agent étranger à combattre. Le système immunitaire provoque alors des réactions semble à une rhinite ou une conjonctivite.

Quelques conseils sont utiles pour réduire les symptômes d'allergies : ne pas se frotter les yeux, sous peine d'aggraver les symptômes, fermez les fenêtres pour dormir, laver plus souvent les vêtements, cheveux et draps, installer des filtres anti pollen sur les fenêtres, nettoyer souvent les sols avec une serpillière humide.

Infos: www.aleterpollens.org