Loire-Atlantique Benoît Hamon met du sel dans sa campagne

En vrai Breton de Brest, Benoît Hamon aime le terrain et le terroir. Et cela se voit. Entre des meetings à Rennes vendredi soir et Niort hier et juste avant une escapade dans un quartier populaire angevin, le candidat PS à l'élection présidentielle, a fait une courte étape hier à la saline de Millac que Nathalie et Emmanuel Violleau font revivre depuis quinze ans à Bourngeuf-en-Retz. Benoît Hamon était accompagné de l'aréopage traditionnel des candidats et d'une petite délégation de socialistes locaux menée par Fabrice Roussel, secrétaire départemental du PS, Monique Rabin, députée de la circonscription, et de Loriane Deniaud, présidente des jeunes socialistes de Saint-Nazaire et candidate aux législatives dans la 8e circonscription. Il a pris plaisir à découvrir le travail de ces paludiers qui cherchent à développer une culture souvent mal comprise des décideurs. « Je ne suis pas comme ceux qui pensent qu'ils savent tout et récitent leurs programmes dans des meetings politiques. Il me semble important d'aller à la rencontrer des producteurs, des gens de terrain pour faire remonter les vraies préoccupations des Français. Une campagne électorale doit être menée comme cela. Je fais d'abord confiance à l'intelligence collective. C'est dans ce sens que cette visite à Bourgneuf-en-Retz est positive. Cela fait tellement de bien de montrer qu'en France, il existe des choses qui marchent ».

lire Presse Océan de dimanche 16 avril