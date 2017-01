Loire-Atlantique Bretagne réunie engrange les signatures

0

Bretagne réunie a lancé une pétition pour exiger l'organisation d'une consultation sur le rattachement de la Loire-Atlantique à la région Bretagne.

Objectif : réunir les 100 000 signatures nécessaires, soit 10 % du corps électoral, pour contraindre le conseil départemental à mettre en débat la question de son « droit d’option ». Inscrite dans la loi sur la réforme territoriale de janvier 2015, cette disposition permet à un département de quitter une région pour une autre.

A ce jour, l'association a recueilli près de 25 000 signatures. Reste à trouver les 75 000 encore manquantes "On va y arriver", martèle Henri Colliot, son secrétaire général. Quand ? "On organise une manifestation le 30 septembre à Nantes. On espère les avoir ce jour-là pour les remettre à Philippe Grosvalet", le président (PS) du Département.

