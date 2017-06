Loire-Atlantique Carte interactive Fête de la musique : inscrivez votre concert

0

Le 21 Juin aura lieu la prochaine Fête de la Musique, un peu partout dans le Monde. A cette occasion, le Ministère de la Culture met à votre disposition une carte programme interactive et participative. Vous pouvez la retrouver en cliquant sur ce lien.

Elle est gratuite, n’hésitez pas à l’utiliser, et à intégrer la zone de votre choix grâce au bouton « partager cette vue » (en haut à droite de la carte). Il s’agit d’une carte participative : tout le monde peut y inscrire son évènement ! Ainsi, vous pouvez d’ores et déjà proposer à vos utilisateurs et lecteurs de prendre part à cet évènement.