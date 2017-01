Loire-Atlantique Cartes d'identité : la nouvelle donne biométrique

0

À partir du 25 février, des villes ne délivreront plus de cartes nationales d'identité. Ce sera le cas à Sautron.

À cette date, les cartes d'identité devront être demandées et retirées dans les mairies délivrant déjà des passeports biométriques. Les Sautronnais devront donc se rendre à Orvault, Couëron ou Saint-Herblain.

Une décision qui met Marie-Cécile Gessant, la maire (UDI) de Sautron, hors d'elle. « Cette réforme nous est imposée sans concertation, elle va grandement compliquer la vie des citoyens ». La commune de 8 000 habitants délivre 740 cartes d'identité par an, « avec une hausse de 38 % entre 2014 et 2016 ». L'élue a maintes fois demandé que sa commune soit équipée d'une station biométrique. Sans succès. « La commune est mal desservie par les transports en commun et les gens devront utiliser leur véhicule pour effectuer leurs démarches. À raison de deux déplacements - un pour déposer le dossier et l'autre pour récupérer le document -cela fait beaucoup trop ». Marie-Cécile Gessant a posté sa colère sur facebook et ouvert en mairie un registre pour les habitants. « Il sera transmis à la Préfecture martèle-t-elle. Je n'ai pas l'intention d'en rester là ».

