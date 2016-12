Loire-Atlantique Ces joyaux qui pèsent sur le budget du Département

0

À Nantes, le musée Dobrée, propriété du Département, est fermé depuis janvier 2011. Les élus du Département ont relancé le programme de réhabilitation du musée, arrêtant un budget de 25 M€. Le début des travaux, si le permis n’est pas de nouveau attaqué par une association ou des riverains, pourrait intervenir en 2019. La réouverture est espérée à l’été 2021.

Le site des Folies Siffait, racheté en 2007 à la commune du Cellier, souffre de la disette budgétaire. Du fait de sa dégradation, le parc, conçu au début du XIXe siècle et inscrit au titre des monuments historiques, reste fermé au public, hormis quelques visites exceptionnelles. Le programme de réhabilitation intégrale du site nécessiterait un lourd investissement frôlant les 4 millions d’euros.

Les élus du Département ont débattu, ces derniers mois, de la difficulté de concilier budget serré et défense d’un patrimoine exceptionnel. Tout en soulignant le succès de fréquentation de la Maison du lac de Grand-Lieu qui a ouvert en septembre 2014, l’opposition (droite et centre) s’inquiète de la pérennité de ce centre mêlant parcours d’observation et documentation sur la faune et la flore du deuxième plus grand lac d’Europe. Car le fonctionnement de la Maison du lac de Grand-Lieu repose largement sur les épaules du Département.

Dossier complet dans Presse Océan ce mercredi 28 décembre.