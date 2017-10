Loire-Atlantique Champignons : « Prenez-les en photo »

0

La cueillette des champignons bat son plein en Loire-Atlantique. Le centre anti-poison d'Angers qui gère une partie du Grand Ouest, rappelle qu'il faut être vigilant (à lire dans Presse Océan de dimanche 1er octobre). « Il existe 30 000 espèces de champignons, avec seule une centaine de bons à très bons comestibles », note Chloé Bruneau, toxicologue au centre anti-poison du CHU d'Angers, qui tient une permanence au 0 241 482 121. « Nous avons deux types de demandes : des particuliers inquiets et des soignants, surtout des urgentistes et des généralistes. Ils ont besoin de notre avis. Chaque prise en charge est spécifique. Des antidotes existent dans certains cas ». Jusqu'à présent en 2017, le centre anti-poison a comptabilisé seize intoxications dont deux cas graves. Pour aider les toxicologues, un conseil primordial : « Toujours faire une photo des champignons après la cueillette, pour qu'on identifie les champignons en cause ».