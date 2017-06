0

Lundi 19 juin 2017, le chantier d'aménagement du périphérique nord ouest de Nantes, entre les portes de Rennes et d'Orvault débute. Il se prolongera 14 mois.

Pendant plus d'un an donc, la circulation, déviée en zone centrale mais toujours 2X2 voies, sera limitée à 70 km/h. Il va de soi qu'il faudra éviter les heures de pointes les jours ouvrables... Pour ceux et celles qui peuvent se le permettre.