Loire-Atlantique Circulation coupée et nombreuses interventions à cause du vent

Du fait de la tempête et des vents violents, la circulation se retrouve coupée en de nombreux endroits ce matin (lundi 6 mars 2017) sur tout le département. Le point sur la situation.

Pont fermés

L'intervention la plus délicate et la plus perturbante demeure sans doute pour le moment ce poids-lourd qui s'est couché vers 9h30 sur le pont de Cheviré. la circulation, coupée au départ seulement dans le sens extérieur, a été interrompue une heure après dans les deux sens du fait des fortes rafales.

Le pont de Saint-Nazaire a lui aussi été fermé à la circulation dès 9h20, empêchant toute traversée de véhicules entre Saint-Nazaire et Saint-Brévin. La patience est de rigeur en attendant l'accalmie.

Tout le département concerné

Dès 9 h, la route nationale N 137 (Nantes-Rennes) était rendue dangereuse sur la voie de droite par un obstacle. À Saint-Nazaire vers 9h30, les sapeurs-pompiers étaient déjà en train d'intervenir rue du Commandant-Gâté, un garde-corps et l'échelle d'un artisan intervenant sur la toiture d'une maison menaçaient de s'envoler en raison du vent fort. Un périmètre de sécurité a été établi en attendant les équipes du Grimp.

Puis de nombreux signalements d'arbres couchés et d'appels à la vigilances ont été effectués à 9h30 à Vigneux sur la N 165, occasionnant des bouchons

A Montoir-de-Bretagne, à 11h24, la circulation était perturbée sur la N171, de Saint-Nazaire vers Laval à cause d'un chargement de cailloux perdu sur la voie.

Sur la côte, les secours sont aux aguêts car le vent souffle fort, comme le démontrent nos photos prises ce matin en baie de La Baule et de Pornichet.

Voie ferrée obstruée par un arbre

Dans le centre-ville de Nantes également de nombreuses précautions sont prises. Le quai Wilson, au niveau de la grue Titan (hangar à bananes) est fermé à la circulation et les parcs et jardins sont fermés.

Quai de Turenne, à côté de l'Hôtel-Dieu, à 11h45, un arbre couché sur la voie ferrée s'accompagnant de l'intervention des pompiers interpellait les promeneurs. Pas de chance pour les usagers du train entre Nantes et Saint-Nazaire, les dégâts de cet incident ont interrompu la circulation des trains entre Nantes et Le Croisic.

#Zeus #Nantes branche tombée sur la voie de train au niveau du CHU lignes haute tension coupées Perturbations sur les lignes @SNCF pic.twitter.com/ApSqS9x49O — Télénantes (@telenantesinfo) 6 mars 2017

Des internautes nous signalaient sur Facebook, à 10h40, l'intervention des sapeurs-pompiers et la coupure des lignes de tramway entre les stations 50-otages et place du Cirque à cause de plaques qui menaçaient de tomber (photo).

Des toitures s'envolent à Châteaubriant et Treffieux



Les conditions climatiques sont aussi à l'origine de nombreuses difficultés de circulation dans le nord du département, depuis 9h15, ce lundi matin.

La D42 est ainsi coupée à Blain, des panneaux de signalisation sont tombés sur la RN 137 à hauteur de Mouais et Nozay. À Louisfert (D35) et à Plessé (D15), ce sont des arbres effondrés qui bloquent la route.

À Treffieux, un mur s'est ecroulé sur la D771, des toits de maisons menacent aussi de s'écraser. Difficultés aussi à Abbaretz (D1), Guémené (D15), Erbray (D14), Faye-de-Bretagne (D15), Sion-les-Mines (D34) et Blain (D132) pour des chutes d'arbres ou de câbles électriques.

La ville de Châteaubriant n'est pas épargnée : la toiture de la piscine Espace Dauphins s'est partiellement envolée tout comme celle d'un magasin. Le vent est également à l'origine d'une sortie de route au lieu-dit la Fayère où une voiture a percuté un arbre, sans gravité pour le conducteur qui a tout de même été hospitalisé.







Jusqu'à 21 h selon Météo France

La tempête se situe actuellement sur les Côtes D’Armor indique Bison Futé dans son point de 11h17. Des valeurs exceptionnelles ont été observées sur les côtes du Finistère et les îles.

Des rafales d'ouest tournant nord-ouest de l'ordre de 100 à 130 km/h sont attendues dans les terres en Bretagne et Pays de la Loire, et jusqu'à 140 à 150 km/h sur les points exposés du littoral du sud Finistère à la Vendée. Localement les 150 km/h pourraient encore être dépassés, sans atteindre les valeurs exceptionnelles de ce matin.

Conseil de comportement : réduisez votre vitesse et soyez vigilants.

Fin de l'événement prévu lundi à 21h (source Météo France).