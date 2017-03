Loire-Atlantique Circulation coupée et nombreuses interventions à cause du vent

0

Du fait de la tempête et des vents violents, la circulation se retrouve coupée en de nombreux endroits ce matin (lundi 6 mars 2017) sur tout le département.

Pont fermés

L'intervention la plus délicate et la plus perturbante demeure sans doute pour le moment ce poids-lourd qui s'est couché vers 9h30 sur le pont de Cheviré. Coupée seulement dans le sens extérieur, du fait des fortes rafales la circulation a été interrompue une heure après par précaution dans les deux sens.

Le pont de Saint-Nazaire a lui aussi été fermé à la circulation dès 9h20, empêchant toute traversée de véhicules entre Saint-Nazaire et Saint-Brévin. La patience est de rigeur en attendant l'accalmie.

Tout le département concerné

A Montoir-de-Bretagne, à 11h24, la circulation était perturbée sur la N171, de Saint-Nazaire vers Laval à cause d'un chargement de cailloux perdu sur la voie.

Sur la côte, les secours sont aux aguêts car le vent souffle fort, comme le démontrent nos photos prises ce matin en baie de La Baule et de Pornichet.

Quai Wilson fermé exceptionnellement

Dans le centre-ville de Nantes également de nombreuses précautions sont prises. Le quai Wilson, au niveau de la grue Titan (hangar à bananes) est fermé à la circulation et les parcs et jardins sont fermés.

Des internautes nous signalaient sur Facebook, à 10h40, l'intervention des sapeurs-pompiers et la coupure des lignes de tramway entre les stations 50-otages et place du Cirque à cause de plaques qui menaçaient de tomber (photo).