Loire-Atlantique Circulation : des travaux d'entretien à prévoir aujourd'hui

En ce premier jour d'été, de nombreux travaux d'entretien sont à prévoir dans le département. Presse Océan fait le point.

A811, de Nantes vers Paris (sens sud-nord)

Travaux d'entretien entre les PR 5+200 et 4+800 (sur 0,4 km) à Sainte-Luce-sur-Loire. Ces travaux sont prévus sur la voie de droite, et prévus jusqu'à 12h00. Impact sur la circulation :1 voie concernée / 2 max. De ce fait, il y a une réduction du nombre de voies entre les PR 5+200 et 4+800 (sur 0,4 km)

N165, de Brest vers Nantes (sens ouest-est)

Travaux d'entretien entre les PR 10 et 8 (sur 2,0 km) de Sautron à Saint-Herblain. Ces travaux d'entretien concernent un terre plein central et sontprévu à partir de 12h00.

1 voie concernée / 2 max est concernée. De ce fait, cela entraîne une réduction du nombre de voies entre les PR 10 et 8 (sur 2,0 km). La voie de gauche est neutralisée.

N444, dans les deux sens

Ces travaux d'entretien se déroulent entre les PR 2+573 et 6 (sur 3,4 km). Ils débutent à proximité de l'Echang de la Rousselière – RD 75. Cela concerne, tout comme la N165, un terre plein central et ce, jusqu'à 16h00. 1 voie concernée / 2 max. il y a donc une réduction du nombre de voies entre les PR 4 et 6 (sur 2,0 km) à Couëron.

N137 dans les deux sens

Ces travaux concernent une réparation de glissière entre les PR 36+200 et 39 (sur 2,8 km), de Treillières à Grandchamps-des-Fontaines. Cela a lieu sur la voie de gauche. l'entrettien est prévu jusqu'à 14h00. 1 voie concernée / 2 max. De ce fait, cela entraîne une réduction du nombre de voies entre les PR 36+200 et 39 (sur 2,8 km). L'intervention devrait durer jusqu'à 14h00. Les voies sont neutralisées.

Plus d'informations via Bison Futé (24h/24), sur internet : http://www.bison-fute.gouv.fr et sur mobile : http://m.bison-fute.gouv.fr