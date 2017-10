Loire-Atlantique « Connaître ses droits et gérer au mieux son budget »

0

C'est un espace d'écoute très utile. À l'UDAF 44, des questions sur la vie quotidienne et le budget ont des réponses.

« Accès à l'info »

Un nom : le Lien pour lieu d'information, d'écoute et d'orientation. Santé, logement, consommation, famille,... « Les gens n'ont pas toujours accès l'information la plus opportune pour eux », relate Marie-Claude Tessier, conseillère en économie sociale et familiale à l'UDAF 44. Dans son bureau au siège nantais, elle écoute, oriente. « Ce service est pour tout le monde. On aide quand des situations sont bloquées ». Les exemples sont légions : une femme seule avec des enfants, ayant un souci de mode de garde. Des consommateurs ayant besoin d'être guidés. « Il est important de connaître ses droits pour le logement, la téléphonie, etc. »

« Nous menons des actions de soutien au budget familial », relate Marie-Claude Tessier, qui instaure un climat de confiance, sans jugement.

« Il ne faut pas rester seul face à des difficultés de fin de mois ».

Le Lien : 0 251 803 046, info@udaf44.asso.fr. Gratuit et confidentiel.

