Loire-Atlantique De la batterie du futur aux biocarburants

Les laboratoires de l'université et des grandes écoles nantaises préparent les objets de notre quotidien futur.

L'auto électrique

À l'école Centrale, on cherche à développer une gestion optimisée de l'énergie en jouant sur la technologie des batteries ou en activant la récupération d'énergie au freinage notamment. Mais on s'intéresse aussi au véhicule autonome. C'est l'objet de la première chaire française sur la propulsion électrique des autos qui associe l'école Centrale et Renault.

La batterie du futur

L'Institut des Matériaux Jean Rouxel de l'université a, quant à lui, réussi à améliorer la densité d'énergie d'une batterie... sans en augmenter la taille. C'est une première étape avant le développement d'une micro-batterie performante qui sera bien utile pour faire fonctionner les microcapteurs connectés des smartphones et tablettes.

