Loire-Atlantique La neige pour le dernier jour de l'année 2016

Surprise ce matin dans le secteur de Saint-Jean-de-Boiseau au sud Loire : la neige s'est invitée pour le dernier jour de l'année. Mais la neige est arrivée dans des secteurs très localisés. A Nantes, le thermomètre est descendu à -4°C en fin de nuit. Et prudence sur les routes pour la nuit du réveillon. Des températures négatives et du givre sont annoncés, notamment à l'Est du département. Pour le dimanche 1er janvier, un temps couvert et faiblement perturbé s'étendra en matinée de la Bretagne, Pays de Loire et Poitou jusqu'à la frontière belge, avec des pluies faibles ou bruines.

La neige est aussi tombée à Saint-Nazaire (photos).

Episode de pollution en Loire-Atlantique : plus d'informations dans Presse Océan ce samedi 31 décembre.

Vos photos de la neige sur les réseaux sociaux :





