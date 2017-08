Loire-Atlantique Des balades nautiques tout au long de l'été

0

C'est une véritable institution locale. Les Bateaux Nantais proposent depuis près de vingt ans des croisières sur l'Erdre au départ de la Motte Rouge. Le trajet jusqu'au château de la Gascherie, à la Chapelle-sur-Erdre, dure environ 1h45. L'état sauvage des bords de l'Erdre alterne avec les anciennes maisons des lavandières et les « folies », des résidences secondaires édifiées par de riches industriels. Naviguant entre les bateaux électriques, les stand up paddle et les canoës, ces Bateaux Nantais tout confort offrent cette année à la vue du visiteur les œuvres contemporaines du parcours « Rêver l'Erdre » de Marie-Hélène Richard.

