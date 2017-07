Loire-Atlantique Des vacances estivales plus tardives

0

Ce vendredi, c'est le dernier jour d'école. C'est parti pour les vacances scolaires jusqu'au 4 septembre. Elles ont été plus tardives que les autres années. Y-a-t-il plus d'absents ?

Le rectorat n'a pas de chiffres officiels de l'absentéisme dans les écoles du département. Selon quelques retours, c'est surtout lié à des vacances anticipées ou des enfants trop fatigués. Le phénomène ne semble pas plus important que les autres années. « Nous avons un ou deux enfants absents par classe », relate une maîtresse d'une école du sud Loire. Certains parents, déjà en congés, apprécient de pouvoir profiter des prix attractifs du début juillet, avant les autres. Les enfants de Mathilde ont raté l'école hier : « Nous partons pour un voyage lointain, le tarif des billets est vraiment plus attractif ». Dans certaines écoles privées, qui peuvent moduler leurs heures de cours sur l'année scolaire, il a été jugé plus judicieux de finir deux jours, voire une semaine plus tôt. Pour y arriver, les écoles ont alors eu cours des mercredis entiers. En 2018, les vacances commenceront le samedi 7 juillet.

L'info en plus

La rentrée scolaire aura lieu le lundi 4 septembre. Les vacances de la Toussaint sont prévuesdu 21 octobre au 6 novembre, et celle de Noël du 23 décembre au 8 janvier.