Loire-Atlantique Egayer le quotidien des enfants malades en tenues d'astronaute

L'association Les pti'ts cueilleurs d'étoile cherche des fonds pour égayer le quotidien des enfants malades. En tenues d’astronautes.

Leurs yeux s’illuminent. Quand les bénévoles habillés en astronautes arrivent dans les services de pédiatrie, l’effet est immédiat auprès des enfants. Ces bulles de bonheur, ces instants ludiques, des petits malades les doivent à l’association nationale Les p’tits cueilleurs d’étoiles, créée en 2016. « Cette expérience avec ces tenues a été réalisée dans les hôpitaux partenaires à Paris et dans le Sud-Ouest et a été un vrai moment d’évasion », explique Marion Massé, ingénieure au laboratoire de planétologie et de géodynamique de l’université de Nantes, et responsable de l’association nantaise.

Avec d’autres collègues, elle a lancé l’antenne nantaise de l’association depuis mars 2017. Mais les moyens sont limités pour l’instant.

L’association locale rêve aussi de faire briller les yeux des enfants avec ces tenues.

Les p’tits cueilleurs d’étoiles mènent donc une campagne de financement participatif qui se termine le 22 juin (*). Si le montant n’atteint pas 4 500 € avant cette date, tous les dons seront perdus.

(*) Collecte sur kisskissbankbank.com/ des-etoiles-dans-les-hopitaux. Contact http://lesptitscueilleursdetoiles.fr

