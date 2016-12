Loire-Atlantique "Résidences Ehpad": les tarifs en toute transparence

0

Le gouvernement a mis en ligne le 14 octobre un comparateur de prix des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). État des lieux de l’offre en Loire-Atlantique.

La Loire-Atlantique compte 300 000 habitants de plus de 60 ans et, d’ici 2040, la classe des sexagénaires comptera 150 000 personnes supplémentaires, dont une part importante de plus de 85 ans.

Le Département doit donc faire face à « un grand défi démographique et finance la prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie dans des structures adaptées grâce à une dotation APA (Allocation personnalisée d’autonomie) de 56 M€ versée directement aux établissements », indique Annaig Cotonnec, vice-présidente (PS) au vieillissement et aux personnes âgées.

La Loire-Atlantique une capacité d'accueil de 15 769 places d’hébergement permanent et temporaire, « le prix d’un séjour en Ehpad s’élevant en moyenne à 53,26€/jour/place. Pour les résidents aux faibles revenus, soit 1 880 personnes concernées, l’aide sociale (20,6 M€) couvre une partie des frais d’hébergement. »

