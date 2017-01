Loire-Atlantique Elle veut sauver son élevage de chèvres

0

Céline Paressant, éleveuse de chèvres alpines à Fay-de-Bretagne, a lancé une cagnotte ; sa ferme étant en péril.

"Je ne peux pas abandonner. C'est au-dessus de mes forces. Cela fonctionne bien. On a des bons résultats", résume Céline Paressant, en nourrissant ses chèvres à Fay-de-Bretagne dans sa ferme des Cabris en ribambelle.

Celle qui a lancé le premier élevage de chèvres laitières bio de Loire-Atlantique a eu du mal « par fierté » à demander de l'aide. Mais il le fallait. Installée depuis 2012, elle était associée avec un agriculteur en retraite fin 2015. Jusqu'ici tout va bien. Elle trouve alors un autre associé, avec qui les relations se dégradent. Son départ est acté fin 2016. « La ferme ne peut assumer les frais de son départ négocié, - 20 000 € - et mon projet est mis en péril. La banque ne veut pas débloquer d'argent. »

Amère, désireuse de ne pas abandonner après les sacrifices des dernières années, Céline Paressant a lancé une cagnotte sur leetchi.com qui finit dans six jours. « Avec les dons sur internet et ceux reçus directement, on arrive à 5 600 € », indique-t-elle, entourée de ses chèvres, « les gens peuvent continuer à donner, surtout que j'ai dû prendre un salarié qui a commencé lundi dernier. C'est un bel élan de solidarité. Cela fait du bien de voir que des gens se mobilisent »

http://leetchi.com. Son nouveau blog http://lescabrisenribambelle.eklablog.com/

