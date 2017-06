Loire-Atlantique Agriculture : le pessimisme gagne du terrain

0

La Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique a dressé, mercredi 28 juin, un bilan morose de l’activité.

Pluviométrie

Trois millimètres de pluie dans une commune contre plus de 30 millimètres dans une autre : dans un joyeux brouhaha, les membres de la chambre d’agriculture comparent la pluviométrie. Mais très vite les inquiétudes s’expriment. « Les irrégularités de ces derniers jours ont des conséquences très différentes sur le territoire. L’enjeu, c’est d’avoir assez de stock fourrager pour pouvoir passer l’hiver », explique Christophe Sablé, le secrétaire général.

Fin de la filière lapin ?

« Nous sommes confrontés à de vraies problématiques fourragères, financières et on se fait tirer à bout portant par des associations… Nous demandons que nos nouveaux députés fassent passer des messages plus haut », espère François Guyot, secrétaire général de la FNSEA 44. « La filière lapin est clairement en train de mourir. Les gens n’en consomment plus, le lapin est mal présenté en grande surface. »

