Loire-Atlantique Encore 2 500 foyers privés d'électricité après la tempête

À 10 h, ce mercredi matin, 6 000 clients d'Enedis étaient toujours privés d'électricité en Pays de la Loire après le passage de la tempête Zeus, dont 2 500 en Loire-Atlantique et 1 000 en Vendée.

Les équipes sont toujours sur le terrain afin de rétablir le courant au plus vite.

Par ailleurs, Orange faisait état, mardi soir, du bilan suivant en Loire-Atlantique : 2 050 clients impactés sur les services ADSL, 608 clients sur le RTC (Réseau téléphonique commuté) et 24 sites mobiles hors service.

L'opérateur a déclenché un plan d'urgence national. Ce dispositif a permis d'acheminer des équipements complémentaires (techniques et énergétiques) et de déployer des équipes de renfort.

« Ces fortes intempéries ont impacté plusieurs centraux téléphoniques et sites mobiles qui sont privés d'électricité entraînant des interruptions de service », indique encore Orange dont les équipes « sont à pied d'œuvre pour rétablir dans les meilleurs délais les services réseaux et permettre ainsi à la population de retrouver l'usage du téléphone et d'internet ».