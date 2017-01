Loire-Atlantique Envie de sortir ce dimanche ? Voici quelques idées

0

Courses au Petit-Port

En marge du Grand prix d’Amérique qui se déroulera à 16 h 10 sur l’hippodrome de Vincennes et sera diffusé en direct, l’hippodrome de Nantes sera pavoisé dimanche aux couleurs de l’Amérique avec distribution de bonnets, écharpes… au public, lors d’une journée spéciale trot. Au Petit-Port, 8 courses au trot dont le Prix DS Automobiles à partir de 12 h 15.

Quidditch à Nantes

Un championnat de ligue de quidditch, une première, se déroulera entre janvier et mai 2017. Cinq équipes de l’Ouest de la France s’affronteront sur le terrain : Caen Muggle Quidditch, Les Harfangs d’Angers, Les Hermines de Rennes Quidditch, Les Magyars à pintes Tours Quidditch et Les Éléphants de Nantes. Aujourd’hui, Nantes accueille Rennes de 14 h 30 à 17 h 30 sur le terrain de rugby universitaire, 22 avenue de l’Étrier. Gratuit.

Musique à Saint-Nazaire

Le Trio Owon interprète Trio pour cordes et piano en la mineur opus 50 « À la mémoire d’un grand artiste » de Tchaïkovsky. Ce chef-d’œuvre de la musique de chambre a été composé à l’annonce brutale du décès, en 1881, de son grand ami musicien Nikolaï Rubinstein. Le second mouvement de l’œuvre utilise des rythmes et des airs de danses russes que Rubinstein chérissait (dimanche à 18 h, le Théâtre, 6 €)

Vieux papiers à Donges

L’OSCD (office socioculturel) propose la 11e édition du salon du vieux papier et de la carte postale avec plus de 200 mètres linéaires d’achalandage. Ce salon offre un choix très exhaustif de documents anciens. Livres, timbres, cartes postales, affiches, publicités, bandes dessinées, imagerie, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Une animation philatélie est prévue pour les enfants. Dimanche, de 9 h à 18 h, salle des Guifettes. Entrée libre.

