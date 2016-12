Loire-Atlantique "Non il n'a pas neigé cette nuit"

Tôt ce matin, on pouvait lire ce type de message sur les réseaux sociaux.

Dans les discussions entre habitants de Loire-Atlantique, certains expliquaient avoir relevé ce matin sur leur voiture "une fine pellicule de neige". Mais qu'en est-il réellement ?

"Non il n'y a pas eu de neige sur le département", explique ce matin Régine Laffargue, technicienne Météo France, que nous avons interrogée.

"Nous avons une gelée blanche épaisse à cause du phénomène de condensation, qui forme un dépôt blanc partout, c'est tout. Le brouillard, ce sont des goutelettes d'eau. Et là, comme il a été particulièrement épais à partir de 5 h ce matin, elles se sont déposées partout, sur les voiture, sur l'herbe, etc. . Comme il faisait - 3,6° C en région nantaise, cela a donné à voir une épaisse couche blanche..."