Loire-Atlantique Fine, de Plessé, la star 2017 du salon de l'agriculture

Le visage du salon. Elle est âgée de 6 ans. Sa mère s'appelle Capucine, son père Akhénaton. Fine, une vache Pie-noir bretonne, élevée au GAEC des 7 Chemins à Plessé par Cédric Briand, Hervé Mérand et Mathieu Hamon, est cette année l'égérie du Salon de l'Agriculture. Elle a été choisie pour figurer sur l'affiche officielle placardée un peu partout dans Paris et assurer la promotion sur les réseaux sociaux. Ses traits de personnalité : discrète, déterminée, fière, meneuse et gourmande. Sa robe noir et blanc et ses cornes blanches à la pointe noire en forme de croissant ne passeront pas inaperçus jusqu'au 5 mars dans l'allée du Prestige du Pavillon 1 du parc des Expos de la Porte de Versailles. Dix jours loin des champs du pays de Redon où elle passe habituellement ses journées.

