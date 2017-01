0

Au 1er janvier 2014, la Loire-Atlantique comptait 1 346 600 habitants selon les derniers chiffres publiés par l'Insee. Le département a gagné 81 200 habitants entre 2009 et 2014, soit 16 240 de plus par an. C'est la plus forte croissance démographique de la région et la 5e en France. Retrouvez dans Presse Océan le détail commune par commune.

