Loire-Atlantique Galère post-bac : "des jeunes inquiets"

0

Face aux soucis d'admission en enseignement supérieur avec la plate-forme APB (Admission post-bac), l'Unef de Nantes aide les jeunes et leurs parents. Le syndicat étudiant demande des moyens et une autre organisation.

C'est l'effervescence. "Depuis lundi, les sollicitations sont nombreuses. Ce sont surtout des parents inquiets. Leurs enfants sont sans solution après la 3e phase d'APB du 14 juillet". Émilie Gourdon, présidente de l'Unef 44 et d'autres bénévoles les aident à l'université de Nantes (voir PO du 21/07). "On sent un manque d'information. Beaucoup sont démunis, signale Émilie Gourdon. Il reste la procédure complémentaire. Nous essayons aussi d'appuyer certaines affectations individuelles. Mais ce n'est pas simple et c'est impossible désormais par exemple en psycho".

Derrière ces couacs, le syndicat étudiant est clair : "Tout dépend des choix politiques pour l'enseignement supérieur. Les dernières annonces de coupes budgétaires ne sont pas rassurantes. Il faut ouvrir des places supplémentaires et proposer de nouvelles offres de formations à l'université".

La plate-forme informatique n'est pas le vrai problème. "l y a un boom démographique qu'il fallait anticiper avec une vraie réforme et des investissements", note la présidente de l'Unef, qui souligne aussi l'importance de l'orientation. "Pourquoi par exemple retrouvons-nous autant de monde en psycho à Nantes et ailleurs ? On entend encore bien trop souvent que cette filière convient forcément à toutes et tous si on hésite sur son choix de cursus […], alors qu’en réalité, comme tout parcours, elle comporte ses spécificités et sa méthodologie. On éviterait du temps perdu, du stress et des galères s’il y avait de réels accompagnements sur l’orientation en amont".

À Nantes, c'est la filière STAPS qui déborde, avec un tirage au sort à la clé. « Nous réitérons que nous sommes opposés à la sélection à l’entrée de l’université. Mais le tirage au sort, donc arbitraire, c’est le pire. L’UFR STAPS fait avec les moyens qui lui sont alloués mais doit avec l’ensemble du corps universitaire revendiquer un réel réengagement de l’État dans le budget qui leur sont attribué, sinon on court à un véritable scénario catastrophe pour nos diplômes et nos conditions d’étude ».