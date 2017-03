Loire-Atlantique Gare aux "faux" bitumeurs alerte la gendarmerie

Des escrocs sévissent en ce moment dans la région des Pays-de-la-Loire et proposent de refaire une allée privée en bitume "à prix cassé" ou "au black". La gendarmerie lance une alerte sur Facebook pour apprendre à les repérer.

Le phénomène n'est pas nouveau mais s'était fait plus rare. Au vu des plaintes reçues, ceux que les gendarmes appellent les "faux bitumeurs" sont de retour dans le département. Ils se présentent à des particuliers comme une société venant de terminer un chantier sur une route. Ils ont encore un peu de bitume et proposent de refaire la cour ou les allées à prix « cassés » et au « black ».