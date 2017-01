Loire-Atlantique Grève à la SNCF : encore quelques perturbations jusqu'à lundi

0

Une grève régionale Pays de la Loire perturbera la circulation des trains à partir de ce vendredi 19h à mardi 12h. En moyenne, 9 TER sur 10 circuleront sur la région samedi, en amélioration sensible par rapport au week-end précédent.

Si ce vendredi 6 janvier le trafic est normal, il n'en sera pas de même demain. "En Loire-Atlantique, par rapport au week-end précédent, environ 95 % des trains rouleront normalement", indique Julien Moinard pour la SNCF.

Les TGV et Corail Intercités circuleront normalement. Pas de changement notable non plus sur les lignes régionales ci-dessous qui circuleront normalement :

- Ligne 22 : Le Mans - Laval - Rennes

- Ligne 23 : Le Mans - Nogent - Paris

- Ligne 24 : Le Mans - Alençon - Caen

- Ligne 25 : Le Mans - Château-du-Loir - Tours

- Ligne T1 : Nantes - Châteaubriant, Tram-Train

- Ligne T2 : Nantes - Clisson, Tram-Train

L’ensemble des autocars réguliers et autocars travaux circuleront normalement. Néanmoins, concernant les perturbations :

- Pour le samedi 7 janvier : les horaires sont disponibles ici.

- Pour le dimanche 8 janvier : les horaires sont disponibles ici.

- Pour les lundis : les horaires sont disponibles chaque samedi à 17h.

- Pour les mardis : les horaires sont disponibles chaque samedi à 17h.

Pour connaître les trains et autocars qui circulent :

- paysdelaloire.ter.sncf.com

- TER Mobile

- Appli SNCF

- @TERPays2LaLoire