Loire-Atlantique Ils jardinent au naturel et partagent leurs conseils

A l’occasion de l’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel, des particuliers ouvrent leurs jardins ce week-end pour partager leurs conseils et leurs astuces dans le respect de l'environnement.

IDes habitants et bénévoles des Hauts-Pavés ont construit des bacs à fleurs sur palettes. Objectif : embellir le pôle associatif.

Depuis l’automne dernier, le petit jardin nommé Fleurs de pavés est composé de onze bacs avec un coin d’observation pour petits et grands. « Nous souhaitons créer du lien social avec les habitants et les bénévoles des associations », relate Justine, l’une des membres du collectif Fleurs de pavés. « Des animations autour du jardin : troc de plantes, plantations et ateliers créatifs ont été animés par le collectif. Des partenaires du quartier, comme l’Accoord et l’amicale laïque de l’école Noire y participent », note Christine Fuchs, du collectif.

Des visites sont organisées pour le public le dimanche 11 juin de 10 h à 14 h, au 42 rue des Hauts Pavés.

