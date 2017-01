Loire-Atlantique Ils innovent avec un tapis connecté contre les escarres

0

À Las Vegas, une start-up a présenté son invention contre les escarres, pour ceux qui sont alités ou en fauteuil.

Il s'appelle Gaspard. Jusqu'à ce dimanche, Morgan Lavaux et Valentin Roy, ses créateurs nantais, l'ont présenté au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas. « Gaspard est un tapis connecté avec des capteurs, installé sous le coussin classique anti-escarres du fauteuil roulant », souligne Morgan Lavaux, « via une application sur smartphone, il permet à la personne de corriger en temps réel son positionnement, et d'éviter vraiment les escarres. » Morgan Lavaux a eu cette idée, après avoir été lui-même alité et en fauteuil pendant deux ans, suite à un grave accident de sport.

L'opportunité d'être parmi les 25 projets sélectionnés pour Las Vegas par Business France sur 250 doit accélérer le développement de Gaspard, initié depuis peu. Cette innovation de santé a été développée au sein de la Cité de l'objet connecté à Angers. « Nous espérons réaliser les premières ventes en 2017 ». Le marché français est important ; 600 000 personnes étant en fauteuil roulant.

Le premier bébé de ses deux créateurs s'appelle Hector, un cube connecté qui sert de station météo, de thermomètre et d'hygromètre, en vente dans différents magasins.

L'article complet dans le journal Presse Océan du lundi 8 janvier 2017