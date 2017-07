Loire-Atlantique Des eaux de baignade surveillées

0

Chaque été, une plage fait l’objet d’environ un prélèvement par semaine pour vérifier la qualité de son eau.

La réglementation impose le contrôle de la qualité des eaux de baignade par analyse en laboratoire durant toute la saison balnéaire, du 15 juin au 15 septembre. En Loire-Atlantique, on comptera donc dix prélèvements par plage.

Un seul secteur est interdit de baignade dans le département

Celles-ci sont ensuite classées selon cinq catégories : excellent, bon, suffisant, insuffisant ou interdites à la baignade, en cas de risque sanitaire. « Au laboratoire, on recherche surtout deux germes : les entérocoques et les escherichia coli, explique Rodrigue Letort, ingénieur en étude sanitaire à l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Nantes. Ce sont des bactéries pathogènes qui sont présentes dans l’eau soit à cause du réseau des eaux usées, soit à cause du réseau des eaux pluviales. » Dans le domaine de la qualité des eaux de baignade en mer, la Loire-Atlantique est un secteur relativement privilégié aujourd’hui. Actuellement, une seule plage sur les soixante-quatorze que compte le département a présenté récemment des risques sanitaires conduisant à l’interdiction de baignade : la plage de Port Giraud, à la Plaine-sur-mer. Une autre, celle de la Bernerie-en-Retz, face à l’avenue Louis Gautier, est de qualité seulement « suffisante » : « On a fait des recherches avec la commune, mais on n’a pas encore trouvé la raison », indique l’ingénieur de l’ARS.