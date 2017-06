Loire-Atlantique La bonne idée : le retour des bouteilles consignées

0

L'association Bout' à Bout' relance la consigne en Loire-Atlantique et à terme dans la région.

Dans la région nantaise, l'expérimentation de la consigne a commencé à l'automne. En repartant de zéro. « Les structures de consignes ont disparu. Notre travail est donc de les recréer », relate Célie Couché, coordinatrice de l'association nantaise Bout' à Bout'. « On contacte les producteurs pour leur montrer les avantages. On propose un service de collecte, de stockage et de lavage des bouteilles ». Le dispositif est rôdé. « On travaille actuellement avec dix producteurs (des brasseurs de Loire-Atlantique, une association de producteurs de vins, etc). Pour ne pas mettre de camions supplémentaires sur les routes, nos partenaires collectent donc des bouteilles sur leurs trajets habituels. Chez Atlantique boissons, elles sont stockées et massifiées. Une fois qu'on a atteint 6 000 bouteilles, elles partent toutes au lavage chez Boutin services à Clisson. C'est l'une des dernières laveuses de France".

Parallèlement à cette expérimentation, l'association Bout' à Bout' va travailler avec les collectivités pour organiser une filière régionale avec des acteurs locaux. La consigne a beaucoup d'avantages.

