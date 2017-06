Loire Atlantique La CFDT informe les saisonniers sur leurs droits

0

Chaque année, la CFDT s'attache à rappeler que les saisonniers ont des droits. Le syndicat mènera des actions de prévention sur le terrain cet été.

Qui dit été, dit vacances pour certains… et emplois saisonniers pour d’autres ! Selon la CFDT, rien qu’en Vendée et en Loire-Atlantique, plus de 50 000 contrats seraient signés chaque année, essentiellement en hôtellerie-restauration, dans des campings et des parcs d’attraction.

Dès le début de l’année, des militants ont distribué un guide pratique dans les lycées, universités et lors des rendez-vous dédiés aux jobs d’été. Un choix logique quand on sait que les moins de 25 ans restent le profil le plus répandu sur ce marché. Même si « depuis la crise de 2008-2009, on voit de plus en plus de demandeurs d’emploi, des 50 ans et plus, voire des retraités ». À l’intérieur, on y trouve des conseils, tels que « noter le nombre d’heures travaillées ».

L'intégralité de cet article dans Presse Océan du jeudi 15 mai