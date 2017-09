Loire-Atlantique La chasse aux poux est ouverte

0

Elle vient d'ouvrir le premier centre de traitement ByeByeNits à Nantes. Rencontre avec une chasseuse de poux.

Ça va pas la tête ? » Voilà ce qu'aurait répondu Delphine Plévert si on lui avait annoncé il y a deux ans dans quoi elle se reconvertirait. « Et me voici chasseuse de poux ! », s'amuse la Nantaise de 47 ans. Rien ne prédestinait pourtant cette ancienne employée de Pôle emploi à cette traque capillaire, si ce n'est ... ses quatre enfants. « Et surtout ma petite dernière de 10 ans : elle attrapait plein de poux, c'était un cauchemar. J'ai tout essayé : les remèdes de grand-mère, la mayonnaise, l'huile d'olive, le vinaigre blanc, le bicarbonate et des litres de lavande ! J'ai dépensé une petite fortune en produits pharmaceutiques. Mais rien n'y faisait. »

Au bord du désespoir, elle entame des recherches en quête d'une formule miracle. « C'est là que je suis tombée sur ByeByeNits. » Un salon entièrement dédié à la lutte, équipé d'une drôle de machine anti-poux. « Il s'agit d'une invention mise au point par un enseignant chercheur du département de biologie de l'université d'Utah, aux États-Unis. Il travaillait sur les parasites des oiseaux. Ses enfants ont été infestés et il a cherché une technique pour éliminer les poux des humains. »

Plus d'infos et notre dossier sur les différents traitements ce samedi 30 septembre.