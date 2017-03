Loire-Atlantique La coopérative CoWatt invente le "cotoiturage solaire"

0

Créée par deux associations, la coopérative CoWatt veut faciliter l’installation de panneaux solaires sur les toits.

Le projet est né de la rencontre entre Alisee et Elise, deux associations de la région militant pour la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables.

La coopérative CoWatt vise à réunir des particuliers, des entreprises ou des collectivités qui souhaitent installer des centrales photovoltaïques sur les toits des maisons ou des immeubles. L’idée est de former des « communautés de citoyens » prêtes à financer collectivement des projets.

Chaque citoyen investit à hauteur de ses moyens, en achetant une ou plusieurs parts à 100 euros, et Cowatt se charge des questions techniques, administratives et juridiques.

La coopérative se fixe pour objectif de réunir 8 000 « citoyens coopérateurs » et d’équiper 1 000 toitures dans les Pays de la Loire, soit 7 000 kW de puissance installée, d’ici 10 ans.

Une campagne de financement participatif a été lancée le 9 mars sur www.cowatt.fr/don, afin de financer la création de la coopérative. Elle a déjà permis de recueillir 6 500 euros.

Un « appel à toitures » sera lancé en mai-juin auprès des particuliers. Les premières « communautés de citoyens » devraient voir le jour à la rentrée et les premiers projets d’installations de centrales photovoltaïques pourraient être lancés d’ici la fin de l’année.

Pour présenter le projet, un « apéro CoWatt » aura lieu jeudi, à 18 h 30, au bar La Maison Café, rue Lebrun, à Nantes.