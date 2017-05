Loire-Atlantique La nouvelle carte scolaire

0

Le comité technique spécial départemental qui s'est réuni hier, a dessiné une nouvelle carte scolaire qui prévoit, en balance, 17 ouvertures fermes et 7 annulations de fermetures, 12 ouvertures à suivre, 13 fermetures fermes et annulations d'ouverture et six fermetures à suivre. Par ailleurs, une réserve de poste prévoit 4,3 équivalents temps plein en septembre prochain. Les 17 ouvertures fermes concernent les écoles Fougan-de-Mer à Bouguenais, Château sud à Rezé, Anne Franck à Carquefou, Joachim du Bellay à Thouaré-sur-Loire, Ferdinand Daniel à Cambon, Port Boyer, Émile Pehant, Jean Moulin, Louis Guiotteau à Nantes, Alain Fournier et Jean Zay de Nantes dans le cadre du dispositif 2 ans, Les prés Verts à Paulx, Robert Badinter à Saint-Jean-de-Boiseau, Les Pléiades à La Baule, E. Béranger à La Chevrolière et H. Lesage à Vertou. Les annulations de fermeture à suivre intéressent les écoles Jules Ferry de Saint-Mars-la-Jaille, H. Cadou de Mesquer, l'Arbre enchanté de Dréfféac, Armelle Chevalier de Chaume-en-Rret et J. Auriol de Saint-Philbert.

