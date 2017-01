Loire-Atlantique La pollution s'installe : réduire à nouveau sa vitesse mardi

0

La préfecture, compte tenu des prévisions de l'organisme Air Pays de la Loire, renouvelle pour ce mardi la procédure d'alerte concernant la pollution aux particules fines déjà adoptée ce lundi. C'est aussi le cas dans les quatre autres départements de la Région.

La dégradation de la qualité de l'air observée depuis plusieurs jours en région Pays de la Loire est liée aux conditions météorologiques en cours. Le recours accru au chauffage favorise l'émission de polluants, en particulier de particules fines (PM10), alors que les conditions anticycloniques défavorisent la dispersion de ces polluants.

Depuis vendredi, c'était la procédure d'information et de recommandation qui était en vigueur. Mais lundi, la procédure d'alerte a été mise en oeuvre avec les mesures suivantes, qui sont reconduites mardi 24 janvier :

- La vitesse maximale sur tout le réseau autoroutier et routier en 2x2 voies, dont voies périphériques, est abaissée de 20 km/h, sans descendre en dessous de 70 km/h : de 130 à 110 km/h, de 110 à 90 km/h et de 90 à 70 km/h.

- Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) mettent en œuvre les dispositions prévues dans leur arrêté d'autorisation en cas d'alerte à la pollution.

- Sur les chantiers, des mesures de réduction des émissions de poussières (arrosage...) doivent être mises en œuvre.

- Enfin, tout brûlage à l'air libre est interdit, sauf pour motif de sécurité publique.

Recommandations sanitaires

Les autorités recommandent à tout le monde de limiter ses activités physiques et sportives intenses en plein air ou à l'intérieur. Elles invitent, en cas de gêne respiratoire ou cardiaque (par ex : essoufflement, sifflements, palpitations), à prendre conseil auprès de son médecin.

Pour les personnes sensibles et vulnérables, il est recommandé de reporter ses activités physiques et sportives intenses. D'éviter les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords aux périodes de pointe.