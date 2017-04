Loire-Atlantique La présidentielle vue des start-ups

0

Les startupeurs roulent-ils tous pour Emmanuel Macron (En marche !) ? Quelles sont les propositions des candidats à la présidentielle dans le domaine du numérique ? « La classe politique reste très centrée sur les grands enjeux macro du pays : emploi, dette, sécurité, éducation, environnement, etc. », estime Antoine Dumont, co-fondateur du Startup Palace à Nantes. « Sur le terrain, il y a un fossé qui se creuse entre l’archaïsme des procédures administratives et des entreprises en recherche permanente d’agilité. Les start-up ont besoin de plus de liberté, de flexibilité ».

