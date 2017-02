Loire-Atlantique La prochaine rentrée scolaire se prépare déjà

0

48 ouvertures de classes et 15 ouvertures possibles sont programmées à la rentrée en Loire-Atlantique.

La première réunion préparatoire à la rentrée prochaine dans les écoles publiques du département a fixé hier le cadre des ouvertures et fermetures de classes. Ce Comité technique spécial départemental (CTSD) a d'ores et déjà prévu 48 ouvertures fermes, 15 ouvertures à suivre. Il a envisagé 28 fermetures et 10 fermetures à suivre. Les moyens conservés prévoient une augmentation sensible des postes dans le cadre du programme « plus de maîtres que de classe » (+ 11.25). Il a encore prévu l'ouverture d'Ulis sur le secteur de Legé, à l'école élémentaire Paul Éluard de Vallet, à l'école élémentaire Chauvinière de Nantes et des demi postes à l'IME Desmonds à St Nazaire et à l'IME Barbussières à St Hilaire de Chaléons ainsi que la régularisation d'un équivalent temps plein à la maison départementale des personnes handicapées.

Deux créations d'école sont prévues : à Blain avec une classe maternelle et quatre classes élémentaires et à Tréffieux avec une maternelle et une élémentaire.

Les autres ouvertures prévues sont situées dans les écoles Anne-Sylvestre à Pouillé-les-Coteaux, Georges-Sand à Saint-Mars-du-Désert, La Fontaine à Vair-sur-Loire, à Tréffieux Célestin Freinet, Fougan-de-mer et le Verrier à Bouguenais, Jacques Brel à Saint-Léger-les-Vignes, Louis-Michel à Couéron, La Guerche à St Etienne-de-Montluc, Jules-Verne à la Chapelle-Launay.

A Nantes, huit ouvertures (avec des dispoisitifs deux ans à l'étude) sont prévues dans les écoles publiques Le Coudray, Le Linot, Maurice-Macé, Aimé Césaire, Gustave-Roch, Jean-Moulin, Alphonse-Braud, Felloneau, Le Vieux-Chène, Julien Gracq et Le Baut et Alphonse Braud .

Les autres ouvertures se situent dans les écoles suivantes : Le Clos-du-Moulin et La Tilleulière aux Sorinières, L'Hermitage au Pellerin, Nelson-Mandela à Saint-Herblain, Georges-Sand à Saint-Mars-du-Désert, La Fontaine à Vair-sur-Loire, Château sud à Rezé, Le Vieux Chène à Orvault, Aimé Césaire à Donges, Jacques-Brel à Saint-Père-en-retz, Stéphane-Hessel à Saint-Herblain, André-Chedid et Léon-Blum à Saint-Nazaire, les Trois-Moulins à Monnières et Paul Eluard à Vallet, la Chesnaies et Joseph Fraud à Treillières.