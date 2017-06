Loire-Atlantique La sécheresse gagne du terrain

0

Après un hiver et un printemps secs, la Loire-Atlantique continue de creuser son déficit pluviométrique.

Certains cours d'eau présentent des étiages précoces, obligeant la préfecture à prendre des arrêtés de limitation et d'interdiction des prélèvements. Quant aux nappes d'eau souterraines, elles n'ont pas pu bénéficier d'une recharge complète cet hiver.

Les déficits s'accumulent, les réserves sont au plus bas et la sécheresse gagne du terrain. Bilan, les inquiétudes grandissent dans le monde agricole comme chez les pompiers confrontés à de nombreux feux de récoltes et de broussailles.

Une éclaircie toute de même : Météo France prévoit de la pluie, sous forme d'averses et d'orages, cette semaine sur le département. Une aubaine.

