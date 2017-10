Loire-Atlantique La vraie success story du Rest’o bio

0

Quentin et Romain Allonville dirigent avec leur mère les Hameaux Bio. Ils ouvrent un nouveau restaurant à Nantes.

Comme dans nombre d’entreprises familiales, la question de la transmission s’est posée aux Hameaux bio. Jacky Allonville, qui faisait prospérer depuis les années 90, quatre magasins à Saint-Nazaire, Trignac, Guérande et Pornic, n’a pas forcé la main à ses deux fils, Romain et Quentin. Le premier comptait une expérience dans la grande distribution. Le second, sorti d’une école de commerce, avait joué les boulangers aux États-Unis. « On a réintégré l’entreprise au bas de l’échelle, comme responsable de rayon, se souvient Quentin Allonville, 27 ans. On a fini par reprendre 51 % de la société en 2016. » Leur mère, Maïté, gère aujourd’hui la comptabilité. Les deux frères sont déjà sur de bons rails, grâce à l’aventure Rest’o bio débutée en 2015.

Le concept de Rest’o bio se veut « focalisé sur le goût. Le chef élabore un plat viande, un plat végétarien, deux entrées et deux desserts tous les matins, à partir de produits du magasin. Ils sont majoritairement locaux, sauf les protéines végétales. Le midi, il sert les plats de résistance, ça crée de l’interaction. » Le prix ? « Entre 8,90 € et 13,90 € ». Après Guérande et Pornic, les fils Allonville s’apprêtent à ouvrir, le 25 octobre, leur plus grand Rest’o bio à Nantes, avec 150 couverts.

L'intégralité de cet article dans Presse Océan de ce jeudi 5 octobre, disponible aussi en édition numérique